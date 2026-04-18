क्या सच में बदल सकेंगे 500-1000 के पुराने नोट? सरकार ने बताई स्थिति

PIB दे रहा है वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए फैक्ट चेक

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने सभी को एक बार फिर याद दिलाया है कि ऑनलाइन मिलने वाली किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसकी सच्चाई ज़रूर जांच लें। अगर आपको सरकार के किसी नियम या घोषणा से जुड़ा कोई भ्रामक संदेश मिलता है, तो आप सीधे PIB को वॉट्सऐप या ईमेल पर भेजकर उसकी सच्चाई पता कर सकते हैं। अफवाहों और गलत जानकारियों से बचने के लिए, हमेशा विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए।