गुरु रंधावा जिम गोलीबारी: दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे घायल, पिस्तौलें बरामद
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गायक गुरु रंधावा के जिम में गोली चलाने वाले 2 शख्स दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, हकीकत और सागर नाम के इन संदिग्धों के पैरों में गोली लगी। यह मुठभेड़ स्पेशल सेल के साथ आमने-सामने के दौरान हुई। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी गुरु रंधावा की सलमान खान से नजदीकियों की अफवाहों से नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।
बिश्नोई गैंग का दावा, पाकिस्तान की बंदूकें बरामद
CCTV फुटेज में दोनों संदिग्ध जिम के बाहर नजर आए थे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी संभाली। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले ये दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई-अनिल पंडित गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में पकड़ा गया था। उनके पास से पाकिस्तान में बनी दो पिस्तौलें और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।