गुरु रंधावा जिम गोलीबारी: दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे घायल, पिस्तौलें बरामद देश Jun 25, 2026

गायक गुरु रंधावा के जिम में गोली चलाने वाले 2 शख्स दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, हकीकत और सागर नाम के इन संदिग्धों के पैरों में गोली लगी। यह मुठभेड़ स्पेशल सेल के साथ आमने-सामने के दौरान हुई। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी गुरु रंधावा की सलमान खान से नजदीकियों की अफवाहों से नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।