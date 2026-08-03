भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर विवादित बयान दिया है

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान, कहा- छात्रों से ज्यादा थे 'पंचर बनाने वाले'

लेखन भारत शर्मा 02:37 pm Aug 03, 202602:37 pm

क्या है खबर?

भाजपा नेता और पूर्व संसाद रमेश बिधूड़ी ने NEET पेपर लीक के खिलाफ हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उस प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा टायर पंक्चर बनाने वाले और ताला बनाने वालों की संख्या ज्यादा था। उन्होंने यह बयान दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में आयोजित एक Gen-Z सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया है।