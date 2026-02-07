राजस्थान: कोटा में रेस्टोरेंट की इमारत गिरने से 2 लोग घायल, कई अन्य मलबे में दबे
क्या है खबर?
राजस्थान में कोटा जिले के जवाहर नगर इलाके में संचालित एक रेस्टोरेंट की इमारत गिरने के बाद छात्रों सहित दर्जनों लोग मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 2 छात्रों को घायल अवस्था में बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मलबे में दबे अन्य लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया है।
हादसा
कैसे हुआ यह हादसा?
पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम करीब पौने 9 बजे जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस इमारत में मुरादाबादी नॉन वेज रेस्टोरेंट संचालित था। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया और 2 छात्रों को सबसे पहले बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि अब तक करीब 5-6 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है।
गुस्सा
बचाव कार्य में देरी से लोगों में रोष
स्थानीय निवासियों का कहना है कि बचाव के लिए जरूरी क्रेन लगभग डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची, जिसके कारण शुरुआती बचाव कार्य की रफ्तार धीमी रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बचाव अभियान लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय इमारत में रेस्टोरेंट के करीब 10-12 कर्मचारी भी ड्यूटी पर थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कई लोग दबे; रेस्टोरेंट में ग्राहक और कर्मचारी थे; लोग बोले- ब्लास्ट की आवाज आई और इमारत ढह गई। pic.twitter.com/WaREyvvvyY— Arvind Sharma (@sarviind) February 7, 2026