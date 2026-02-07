कोटा में रेस्टोरेंट की इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे

राजस्थान: कोटा में रेस्टोरेंट की इमारत गिरने से 2 लोग घायल, कई अन्य मलबे में दबे

लेखन भारत शर्मा 10:58 pm Feb 07, 202610:58 pm

क्या है खबर?

राजस्थान में कोटा जिले के जवाहर नगर इलाके में संचालित एक रेस्टोरेंट की इमारत गिरने के बाद छात्रों सहित दर्जनों लोग मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 2 छात्रों को घायल अवस्था में बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मलबे में दबे अन्य लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया है।