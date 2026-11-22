राजस्थान के टोंक जिले में विधायक के PA की पत्नी के हारने पर उतरवाई गई रोड लाइटें

राजस्थान पंचायत चुनाव: विधायक के PA की पत्नी हारी, खंभों से उतरवाई 50 रोड लाइटें

लेखन भारत शर्मा 04:15 pm Nov 22, 202604:15 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने चुनावी राजनीति और विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। यहां पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 में पंचायतीराज चुनाव के नतीजे आने के 3 घंटे बाद भाजपा प्रत्याशी और निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) आलोक शर्मा की की पत्नी की हार के चलते खंभों से करीब 50 रोड लाइटें हटा ली गईं, जिससे इलाके में सियासी घमासान मच गया है।