राजस्थान के झुंझुनूं में बच्चों से भरी स्कूल वैन में आग लगी

राजस्थान: झुंझुनूं में बच्चों से भरी स्कूल वैन में आग लगी, ड्राइवर की चालाकी से बचे

लेखन गजेंद्र 11:47 am Jun 30, 202611:47 am

क्या है खबर?

राजस्थान के झुंझुनूं में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां के सिंघाना क्षेत्र में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। हालांकि, समय रहते बच्चों को निकाल लिया गया। घटना के समय सिंघाना के एक निजी प्लेस्कूल की वैन कॉपर से सिंघाना जा रही थी, तभी कंचनिया की ढाणी के पास वैन में आग लग गई। खेतड़ी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।