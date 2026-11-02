राजस्थान के झुंझुनू में सड़क निर्माण के दौरान दौड़ा करंट, 8 मजदूरों की मौत

राजस्थान पत्रिका के मुताबिक, सड़क निर्माण का काम कदम कुंड मार्ग पर चल रहा था। तभी कंक्रीट मिक्सिंग मशीन अचानक ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई।

इस दौरान मशीन के साथ खड़े मजदूरों को भयंकर करंट लगा। घटना के बाद मौके पर हाहाकार मच गया और लोगों ने बिजली विभाग से संपर्क किया।

हादसे की खबर पाकर आसपास गांव के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।