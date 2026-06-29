जयपुर के अरावली पैलेस में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, 6 मजदूरों की दबकर मौत
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के आमेर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई है। हादसा अरावली पैलेस (तालामोड़) में हुआ है। अभी तक मलबे के नीचे से 3 शव बरामद किए हैं। मृतक और घायल झारखंड और बिहार के बताए जा रहे हैं। पुलिस और बचाव दल की टीम मौके पर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरावली पैलेस में निर्माण कार्य चल रहा है। यहां कई मजदूर काम पिछले कई दिनों से दिन-रात काम में जुटे हैं। सोमवार को अचानक भारी-भरकम दीवार ढह गई। हादसे के समय मौके पर 12 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, जबकि कुछ मजदूर भोजन करने गए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिक मजदूर दीवार के नीचे दब गए हैं। हालांकि, बड़ी जनहानि होने से बच गई।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का वीडियो
जयपुर के ताला मोड़ में ढही दीवार कई मजदूरों की मरने कि ख़बर। @jaipur_police pic.twitter.com/Wd4vdcs9uX— virendra panwar (@virendrapanwar_) June 29, 2026
जांच
सीवर टैंक बनाने का चल रहा था काम
स्थानीय लोगों ने बताया कि अरावली पैलेस नाम के होटल में सीवर का बड़ा टैंक बनाने का काम चल रहा था, तभी सोमवार को हादसा हुआ है। मृतकों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। अभी बरामद किए गए 3 शवों में एक महिला का शव है। घटनास्थल पर सिविल डिफेंस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार भारी मलबे को हटाने में जुटी हैं। मजदूरों की पहचान नहीं हुई है।