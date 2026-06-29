जयपुर के अरावली पैलेस में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी

जयपुर के अरावली पैलेस में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, 6 मजदूरों की दबकर मौत

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Jun 29, 202602:30 pm

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के आमेर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हुई है। हादसा अरावली पैलेस (तालामोड़) में हुआ है। अभी तक मलबे के नीचे से 3 शव बरामद किए हैं। मृतक और घायल झारखंड और बिहार के बताए जा रहे हैं। पुलिस और बचाव दल की टीम मौके पर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।