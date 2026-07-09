राजस्थान में नाबालिग की संपादित तस्वीर अपलोड करने पर सोशल मीडिया से प्रतिबंध की सजा

फैसला

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने 6 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है और इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए 3 साल तक इन प्लेटफार्मों का उपयोग करने से प्रतिबंधित करना उचित होगा। कोर्ट ने कहा, "आरोपी को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, स्नैपचैट आदि किसी प्लेटफॉर्म का 3 साल तक उपयोग नहीं करेगा। आरोपी किसी फर्जी नाम से सोशल मीडिया उपयोग किया तो जमानत रद्द होगी।"