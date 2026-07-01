राजस्थान के दौसा में स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर के बाद आग लगी

राजस्थान: दौसा में स्लीपर बस और ट्रक में टक्कर के बाद आग लगी, 8 की मौत

लेखन गजेंद्र 08:53 am Jul 01, 202608:53 am

क्या है खबर?

राजस्थान के दौसा में बुधवार तड़के एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहन आग के गोले में बदल गए। घटना तड़के साढ़े 3 बजे कोलवा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 यात्री जिंदा जल गए। करीब 22 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान नहीं हुई है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मी मौजूद रहे।