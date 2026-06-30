राजस्थान के भीलवाड़ा में नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर

राजस्थान के भीलवाड़ा में नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर, मोबाइल शोरूम का माल साफ

लेखन गजेंद्र 05:09 pm Jun 30, 202605:09 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर मोबाइल शोरूम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी को रविवार रात करेड़ा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित मातेश्वरी मोबाइल जोन में अंजाम दिया गया है। शोरूम से 40 से अधिक महंगे स्मार्टफोन गायब हैं। चोरी की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने पर 'मुखौटा चोर' का खुलासा हुआ है।