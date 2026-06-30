राजस्थान के भीलवाड़ा में नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर, मोबाइल शोरूम का माल साफ
क्या है खबर?
राजस्थान के भीलवाड़ा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर मोबाइल शोरूम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी को रविवार रात करेड़ा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित मातेश्वरी मोबाइल जोन में अंजाम दिया गया है। शोरूम से 40 से अधिक महंगे स्मार्टफोन गायब हैं। चोरी की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने पर 'मुखौटा चोर' का खुलासा हुआ है।
चोरी
सोमवार सुबह पता चली चोरी
शोरूम के मालिक लक्ष्मण सेन सोमवार सुबह जब दुकान पहुंचे तो उन्हें महंगे स्मार्टफोन्स के खाली डिब्बे और अन्य एसेसरीज फर्श पर बिखरी मिली। इनके शोरूम पर चोरी छत के रास्ते से हुई थी। चोरी हुए फोन की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। हालांकि, CCTV फुटेज में दिख रहा चोर इलाके में ही किसी दूसरी दुकान का बताया जा रहा है। वह चेहरे पर मुखौटा लगाए एक बड़े से उपकरण से दुकान का दरवाजा तोड़ रहा है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
राजस्थान के भीलवाड़ा में चोर, नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए और दुकान से 40 मोबाइल चुराकर ले गए !! pic.twitter.com/jZWfdEjWcW— Sachin Gupta (@Sachingupta) June 30, 2026
चोरी
इलाके में एक रात में 2 जगह हुई चोरी
करेड़ा कस्बे के व्यापारियों ने पुलिस को बताया है कि चोरों ने एक रात में केवल सेन की दुकान में ही नहीं बल्कि बीज गोदाम चौराहा स्थित सांवरिया मोबाइल की दुकान में भी चोरी की है। व्यापारियों का कहना है कि जो CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सांवरिया मोबाइल के बाहर लगे CCTV कैमरे की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।