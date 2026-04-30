राजस्थान के अलवर में अर्टिगा कार में लगी भीषण आग

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, परिवार के 5 लोग जिंदा जले

लेखन गजेंद्र 10:00 am Apr 30, 202610:00 am

क्या है खबर?

राजस्थान के अलवर जिले में बुधवार देर रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोग जिंदा जल गए। हादसा मौजपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। आग की चपेट में आई अर्टिगा कार में सवार सभी मृतक मध्य प्रदेश के श्योपुर में चैनपुरा के रहने वाले थे और एक ही परिवार के थे। आग बुझाने के बाद कार में केवल अस्थियां मिली हैं। किसी की पहचान नहीं हो सकी।