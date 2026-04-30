दिल्ली-NCR में बारिश और ओलावृष्टि, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत
क्या है खबर?
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को गुरुवार को अचानक हुई बारिश से राहत मिल गई। बारिश से पहले तेज हवाएं चलीं और मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद समेत हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। कुछ जगहों पर जमकर ओलावृष्टि भी हुई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाने से तेज धूप से राहत मिली। हालांकि, उमस कम नहीं हुई है।
बारिश
दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बारिश के साथ ही दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गरज, बिजली और 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही, नोएडा और गाजियाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शाम को भारी बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है।
मौसम
पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर
उत्तर भारत के अधिकतर प्रदेशों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। इससे तापमान में कुछ हद तक गिरावट आएगी। राजस्थान के जयपुर और कोटा समेत कई जिलों में भी बारिश और तेज हवाओं से तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
ट्विटर पोस्ट
साहिबाबाद में ओले गिरे
#WATCH | Uttar Pradesh: Several parts of Delhi-NCR receive rainfall and hailstorm this evening. Visuals from Sahibabad, in Ghaziabad district. pic.twitter.com/zxVNLUaiwR— ANI (@ANI) April 30, 2026
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में मौसम
दिल्ली-ncr के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि.#delhi #rain pic.twitter.com/af2a088jzR— zingabad (@zingabad) April 30, 2026