दिल्ली-NCR में बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत मिली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली-NCR में बारिश और ओलावृष्टि, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत

लेखन गजेंद्र 05:56 pm Apr 30, 202605:56 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को गुरुवार को अचानक हुई बारिश से राहत मिल गई। बारिश से पहले तेज हवाएं चलीं और मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद समेत हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। कुछ जगहों पर जमकर ओलावृष्टि भी हुई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाने से तेज धूप से राहत मिली। हालांकि, उमस कम नहीं हुई है।