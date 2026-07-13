रेलवे के वातानुकूलित कोचों से कंबल-चादर हो रहे चोरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रेलवे के वातानुकूलित कोचों से 4 साल में कंबल-चादर समेत 100 करोड़ रुपये का सामान चोरी

लेखन गजेंद्र 12:21 pm Jul 13, 202612:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे के वातानुकूलित कोचों (AC) में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि, ये चोरी कोई प्रोफेशनल गिरोह नहीं बल्कि कोच में यात्रा करने वाले यात्री कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, रेल यात्रा समाप्त होने के बाद हर 1,000 यात्रियों में से एक यात्री चादर-कंबल, तौलिया-तकिया समेत अन्य बेडरोल आइटम में शामिल कम से कम एक सामान अपने साथ ले जाते हैं। इससे रेलवे ठेकेदारों को 4 साल के अंदर 104.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।