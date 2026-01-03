रेलवन रह जाएगा अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म, UTS ऐप होगा बंद 

प्रदर्शन

दक्षिण रेलवे का ऐप पर शानदार प्रदर्शन

रेलवे बोर्ड के अनुसार, दक्षिणी रेलवे ने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से 29.5 फीसदी अनारक्षित टिकटों की बुकिंग हासिल की है, जिससे यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जोन में शुमार हो गया है। बोर्ड ने दक्षिणी रेलवे को अपने प्रयासों को और तेज करने और 1 मार्च, 2026 तक रेलवन ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित अनारक्षित टिकट बुकिंग का 40 फीसदी लक्ष्य हासिल करने की सलाह दी है। इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए यात्री जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।