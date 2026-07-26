लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूछे तीखे सवाल

राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर की जवाबदेही की मांग, पूछे तीखे सवाल

लेखन भारत शर्मा 03:29 pm Jul 26, 202603:29 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने जानलेवा पेलेट गन के बेहद चौंकाने वाले इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए शाह से पूछा है कि क्या उन्होंने युवाओं के खिलाफ इस तरह के घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी।