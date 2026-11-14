राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग श्रमिकों को दी 15 लाख रुपये के बीमा कवर की सौगात

राहुल गांधी की तेलंगाना गिग श्रमिकों को सौगात, 15 लाख रुपये के बीमा कवर का ऐलान

लेखन भारत शर्मा 02:03 pm Nov 14, 202602:03 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के लाखों गिग श्रमिकों (जैसे जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला और ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स और चालक) को सामाजिक सुरक्षा का कानूनी अधिकार दे दिया है। योजना की शुरुआत करने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गिग श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हैदराबाद की सड़कों पर एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। राहुल ने इस योजना को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किए गए वादे की पूर्ति करार दिया है।