NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, पूछा- प्रधानमंत्री चुप क्यों?

बयान

राहुल बोले- शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते?

राहुल ने कहा, 'NEET 2024: पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। CBI जांच हुई। समिति बनी। NEET 2026: पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। CBI जांच कर रही है। एक और समिति बनेगी। मोदीजी, देश सवाल पूछ रहा है, जवाब दो! बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे? बार-बार इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों? बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते?'