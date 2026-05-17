NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, पूछा- प्रधानमंत्री चुप क्यों?
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने NEET UG पेपर लीक के मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बार-बार हो रहे पेपर लीक को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल ने NEET 2024 और हालिया विवाद से निपटने के तरीकों की तुलना करते हुए कहा कि बार-बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं।
बयान
राहुल बोले- शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते?
राहुल ने कहा, 'NEET 2024: पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। CBI जांच हुई। समिति बनी। NEET 2026: पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। CBI जांच कर रही है। एक और समिति बनेगी। मोदीजी, देश सवाल पूछ रहा है, जवाब दो! बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे? बार-बार इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों? बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते?'
लीक
CBI ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया
NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 राजस्थान के एक ही परिवार के हैं। वहीं, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और जीव विज्ञान की प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांधरे को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जुड़े हुए थे, जिसके चलते इनकी पेपर तक पहुंच थी। सभी आरोपी CBI की रिमांड पर है।