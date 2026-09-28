मुंबई के इलाकों में जगह-जगह 'रेडियो अंकल' लिखा पाया गया, पुलिस को क्या पता चला?
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कई इलाकों में पिछले कई महीनों से दीवारों और लोगों की दुकानों के बाहर 'रेडियो अंकल' लिखा दिख रहा है, जिसने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। माहिम से लेकर माटुंगा तक और दादर से लेकर और दूसरे इलाकों तक हर जगह सिर्फ 2 शब्द दिख रहे थे। इस पर न तो किसी का नंबर था न नाम और न ही कोई पता। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो खुलासा हुआ।
खुलासा
73 वर्षीय रवि रामलाल कपूर तक पहुंची पुलिस
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उन्हें 73 वर्षीय रवि रामलाल कपूर के बारे में पता चला तो माहिम के निवासी हैं।
बताया जाता है कि वह पिछले 10 सालों से मोहल्लों में घूम-घूमकर स्पीकर बेच रहे हैं और हिंदी गाने जा रहे हैं।
पुलिस को पता चला है कि ये लेख कपूर के व्यवसाय के विज्ञापन थे और इन्हें सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति के लगाया गया था।
बयान
कपूर ने क्या कहा?
इलाके में लोग कपूर को पहले से जानते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि साइन बोर्ड उन्होंने नहीं बनाए हैं, बल्कि एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और इलाके में 'रेडियो अंकल' लिखने की पेशकश की थी।
कपूर मान गए और कहा कि वह कलाकार नहीं हैं, लेकिन उनको मेहनती लोगों का समर्थन करना पसंद है।
उनको सुबह 8 बजे शिवाजी पार्क के पास देखा जा सकता है। उनकी 10 साल से यही दिनचर्या है।
जांच
5वीं तक पढ़े हैं कपूर
कपूर ने 6 साल पहले अपने छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय को बंद कर दिया और स्पीकर बेचने निकल पड़े। उन्होंने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की और माहिम में परेरा मेंशन में रहते हैं।
शिवाजी पार्क पुलिस ने कपूर के खिलाफ महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
यह मामला मुंबई नगर निगम के लाइसेंसिंग निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज हुआ है, जिसने कई जगह 'रेडियो अंकल' लिखा देखा था।