मुंबई के इलाकों में जगह-जगह 'रेडियो अंकल' लिखा पाया गया

मुंबई के इलाकों में जगह-जगह 'रेडियो अंकल' लिखा पाया गया, पुलिस को क्या पता चला?

लेखन गजेंद्र 02:52 pm Sep 28, 202602:52 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कई इलाकों में पिछले कई महीनों से दीवारों और लोगों की दुकानों के बाहर 'रेडियो अंकल' लिखा दिख रहा है, जिसने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। माहिम से लेकर माटुंगा तक और दादर से लेकर और दूसरे इलाकों तक हर जगह सिर्फ 2 शब्द दिख रहे थे। इस पर न तो किसी का नंबर था न नाम और न ही कोई पता। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो खुलासा हुआ।