NEET विवाद: पुणे प्रोफेसर ने घर पर लीक किया प्रश्न पत्र, CBI के हाथ लगे अहम सबूत
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NEET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि लीक हुए प्रश्न पत्र का सुराग पीवी कुलकर्णी तक जा पहुंचा है। वे पुणे के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। इस पूरे मामले से 22 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं और अब यह दोबारा परीक्षा 21 जून को तय की गई है।
घर पर कुलकर्णी ने साझा किए पेपर
पीवी कुलकर्णी का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से संबंध था। उन्होंने 3 मई को होने वाली परीक्षा का पेपर कुछ चुनिंदा छात्रों के साथ अपने घर पर निजी कोचिंग क्लास के दौरान साझा किया था। CBI को छात्रों के हाथ से लिखे नोट्स मिले हैं, जो लीक हुए केमिस्ट्री सेक्शन से मेल खाते हैं। इस लीक की योजना बनाने में कुलकर्णी के साथ शामिल एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।