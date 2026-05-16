NEET विवाद: पुणे प्रोफेसर ने घर पर लीक किया प्रश्न पत्र, CBI के हाथ लगे अहम सबूत

घर पर कुलकर्णी ने साझा किए पेपर

पीवी कुलकर्णी का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से संबंध था। उन्होंने 3 मई को होने वाली परीक्षा का पेपर कुछ चुनिंदा छात्रों के साथ अपने घर पर निजी कोचिंग क्लास के दौरान साझा किया था। CBI को छात्रों के हाथ से लिखे नोट्स मिले हैं, जो लीक हुए केमिस्ट्री सेक्शन से मेल खाते हैं। इस लीक की योजना बनाने में कुलकर्णी के साथ शामिल एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।