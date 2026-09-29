पंजाब के LPU में हिंसक प्रदर्शन की SIT ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगाला

विश्वविद्यालय परिसर में 27 सितंबर की रात LPU के महिला छात्रावास-3 को लेकर खबर फैली की यहां रहने वाली छात्रा के साथ कुछ बाहरी लोगों ने रेप किया है, जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली।

विश्वविद्यालय प्रशासन पर घटना को दबाने का आरोप लगा, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ गया और प्रदर्शन शुरू हो गए।

रविवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस-छात्रों के बीच झड़प हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 अवरुद्ध कर दिया और वाहनों को आग लगाई गई।