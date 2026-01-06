पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में किशोर को पकड़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय किशोर पकड़ा गया

लेखन गजेंद्र 10:21 am Jan 06, 202610:21 am

क्या है खबर?

पंजाब की पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (ISI) की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि ISI नाबालिग बच्चों से जासूसी करवा रही है। पंजाब पुलिस ने इस संबंध में एक 15 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है, जिस पर जासूसी करने का आरोप है। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनको पता चला कि नाबालिग लगभग एक वर्ष से पाकिस्तान स्थित ISI गुर्गों के संपर्क में था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है।