पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय किशोर पकड़ा गया
क्या है खबर?
पंजाब की पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (ISI) की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि ISI नाबालिग बच्चों से जासूसी करवा रही है। पंजाब पुलिस ने इस संबंध में एक 15 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है, जिस पर जासूसी करने का आरोप है। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनको पता चला कि नाबालिग लगभग एक वर्ष से पाकिस्तान स्थित ISI गुर्गों के संपर्क में था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है।
जांच
मोबाइल से साझा करता था जानकारी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी किशोर अपने मोबाइल फोन से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता था। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि किशोर जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला है। उसे निगरानी और तकनीकी जांच के बाद हिरासत में लिया गया, जिसमें उसके संचार को पाकिस्तान स्थित संचालकों से जोड़ा गया था। अभी उससे पूछताछ की जा रही है।
नाबालिगों को फंसा रहा पाकिस्तान
ढिल्लों ने बताया कि किशोर से पूछताछ में संकेत मिले हैं कि वह अकेले यह काम नहीं कर रहा था, बल्कि कई अन्य लड़के भी उसके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के कई हिस्सों में कई नाबालिग ISI के गुर्गों के संपर्क में हो सकते हैं, जिसे देखते हुए राज्य भर के पुलिस स्टेशनों को अलर्ट भेजा गया है। पुलिस उन बच्चों की पहचान कर रही है, जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।