पंजाब: लुधियाना में युवक का शव टुकड़ों में मिला, दोस्त पर हत्या का शक
क्या है खबर?
पंजाब के लुधियाना में एक युवक की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया। मृतक का सिर ड्रम में था, जबकि अधजला बाकी हिस्सा जमीन पर पड़ा था। मृतक युवक की पहचान 36 वर्षीय दविंदर सिंह के रूप में हुई है। युवक का शव जालंधर बाईपास के पास सेक्रेड हार्ट स्कूल के निकट खाली पड़े भूखंड में पड़ा था। किसी राहगीर ने शव को पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी थी। इससे इलाके में हड़कंप मचा है।
घटना
मुंबई से 2 दिन पहले लौटा था युवक
पुलिस ने बताया कि मृतक दविंदर भोरा गांव का निवासी है। वह मुंबई की निजी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर थे और मंगलवार दोपहर ढाई बजे मुंबई से लुधियाना लौटे थे। मृतक के चचेरे भाई हेमराज ने पुलिस को बताया कि लौटने के बाद दविंदर ने अपनी पत्नी और 7 महीने की बेटी को घर छोड़ दिया और 15 मिनट बाद फिल्लौर में एक रिश्तेदार से मिलने की बात कहकर चला गया। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी।
जांच
मृतक के दोस्त को ड्रम के साथ देखा गया
पुलिस ने बताया कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच की जा रही थी। इसी बीच गुरुवार सुबह उसका शव मिलने की जानकारी मिली थी। मृतक के परिजनों ने युवक के दोस्त शेरा पर हत्या का शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने CCTV फुटेज भी बरामद किया है, जिसमें शेरा अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर ड्रम ले जाते दिख रहा है।