पंजाब: लुधियाना में युवक का शव टुकड़ों में मिला, दोस्त पर हत्या का शक

पंजाब के लुधियाना में युवक की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटा

लेखन गजेंद्र 05:34 pm Jan 08, 202605:34 pm

क्या है खबर?

पंजाब के लुधियाना में एक युवक की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया। मृतक का सिर ड्रम में था, जबकि अधजला बाकी हिस्सा जमीन पर पड़ा था। मृतक युवक की पहचान 36 वर्षीय दविंदर सिंह के रूप में हुई है। युवक का शव जालंधर बाईपास के पास सेक्रेड हार्ट स्कूल के निकट खाली पड़े भूखंड में पड़ा था। किसी राहगीर ने शव को पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी थी। इससे इलाके में हड़कंप मचा है।