पटियाला में भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल गिरा

पटियाला में भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल गिरा, फंसे ट्रकों में आग लगी

लेखन गजेंद्र 11:54 am Nov 19, 202611:54 am

क्या है खबर?

पंजाब के पटियाला में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के पटियाला-संगरूर बाईपास पर पसियाना गांव के पास भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल गिर गया। घटना के समय पुल से 2 ट्रक गुजर रहे थे, जो लोहे के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए। इससे एक ट्रक में आग भी लग गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ है। अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है।