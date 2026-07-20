पंजाब के किसानों का ऐलान, अमेरिकी व्यापार समझौते के खिलाफ 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे
क्या है खबर?
दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा झेल रही केंद्र सरकार के लिए अब एक दूसरे मोर्चे पर भी चुनौती बढ़ने वाली है। पंजाब के किसानों ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते के विरोध में 21 जुलाई को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वे किसान घाट पर एक दिवसीय महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसका नेतृत्व 'देश बचाओ मोर्चा' कर रहा है। इसमें काफी किसान शामिल होंगे।
प्रदर्शन
किसानों ने अमेरिकी व्यापार समझौते को नकारा
ब्यास से रवाना होने से पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेता जर्मनजीत सिंह बंदाला ने पत्रकारों से कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आम जनता को प्रभावित करेगा।
उन्होंने दावा किया कि समझौते में भारत के छोटे किसानों की अनदेखी की गई और अमेरिकी कंपनियों और किसानों को लाभ पहुंचाया गया।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कृषि क्षेत्र को विदेशी प्रभाव से बचाया था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में है।
प्रदर्शन
500 से अधिक किसान और सामाजिक संगठन शामिल होंगे
इंडिया टुडे के मुताबिक, महापंचायत में केवल पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों के किसान शामिल होंगे और 500 से अधिक किसान संगठन और सामाजिक संगठन भी इसमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
बंदाला का कहना है कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकते हैं, तो वे रोके गए स्थान पर शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित करेंगे।
किसानों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता तोड़ने की मांग की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
ट्विटर पोस्ट
किसानों का दिल्ली कूच
दिल्ली में कल किसान घाट पर 1 दिन की किसान महापंचायत के लिए सैकड़ो की तादात में पंजाब से दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं— Gaurav Kumar (@gaurav1307kumar) July 20, 2026
एक दिन की महापंचायत के लिए दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठन शामिल हो रहे हैं pic.twitter.com/kZGcKI9U0r