पंजाब के किसान अमेरिकी व्यापार समझौते के खिलाफ 21 जुलाई से दिल्ली कूच करेंगे (फाइल तस्वीर)

पंजाब के किसानों का ऐलान, अमेरिकी व्यापार समझौते के खिलाफ 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे

लेखन गजेंद्र 05:45 pm Jul 20, 202605:45 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा झेल रही केंद्र सरकार के लिए अब एक दूसरे मोर्चे पर भी चुनौती बढ़ने वाली है। पंजाब के किसानों ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते के विरोध में 21 जुलाई को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वे किसान घाट पर एक दिवसीय महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसका नेतृत्व 'देश बचाओ मोर्चा' कर रहा है। इसमें काफी किसान शामिल होंगे।