पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी

पंजाब: फतेहगढ़ साहिब में बैसाखी मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, 6 की मौत

लेखन गजेंद्र 10:02 am Apr 15, 202610:02 am

क्या है खबर?

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में मंगलवार देर रात श्रद्धालुओं से भरी बस एक बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल है। हादसा बस्सी पठाना इलाके के पास गांव हिम्मतपुरा में हुआ है। घटना के समय बस में 40 यात्री सवार थे, जो बस्सी पठाना के नजदीक मैण माजरी गांव के रहने वाले थे। आरोप है कि घटना की सूचना के बाद भी मदद पहुंचने में देर हुई।