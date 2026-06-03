पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूल अब 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

लेखन गजेंद्र 04:55 pm Jun 03, 202604:55 pm

क्या है खबर?

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से लोगों को राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को ऐलान किया है कि अब कोई भी निजी स्कूल साल में 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में 15 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें वह अतिरिक्त राशि तुरंत अभिभावकों को वापस करनी होगी।