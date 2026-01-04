अमृतसर में AAP के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है

पंजाब: अमृतसर में AAP के सरपंच जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

क्या है खबर?

पंजाब के अमृतसर जिला स्थित एक रिसॉर्ट में शादी समारोह में शामिल होने आए आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अन्य लोगों ने सरपंच को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब रिसॉर्ट में लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।