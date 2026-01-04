पंजाब: अमृतसर में AAP के सरपंच जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
क्या है खबर?
पंजाब के अमृतसर जिला स्थित एक रिसॉर्ट में शादी समारोह में शामिल होने आए आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अन्य लोगों ने सरपंच को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब रिसॉर्ट में लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
घटना
कैसे घटी यह हैरान करने वाली घटना?
अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मृतक सरपंच वाल्टोहा निवासी जरनैल सिंह शाम को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए शहर के मेरीगोल्ड रिसॉर्ट पहुंचे थे। उनके वहां पहुंचने के बाद दो हमलावरों ने उनक पर गोलियां बरसा दी। इसमें एक गोली उनके सिर में लगने से वह गिर पड़े। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अन्य लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कार्रवाई
पुलिस ने अब तक क्या की कार्रवाई?
पुलिस आयुक्त भुल्लर ने बताया कि हमलावर बाहरी लोग थे। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर वहां की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। अब उसकी जांच करने के बाद आराेपियों की पहचान की जाएगी। आरोपी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। बता दें कि जनरैल सिंह पर मार्च 2025 में भी हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी कर हमला किया था, जिसमें वह घ्ज्ञायल हो गए थे। यह हमला तब हुआ जब वह अपने ड्राइवर के साथ घर लौट रहे थे।