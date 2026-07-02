पुणे पुलिस ने सिया के लाई-डिटेक्टर टेस्ट कि मांग की

पुणे पुलिस ने सिया के लाई-डिटेक्टर टेस्ट की मांग की, कहा- नहीं पता किसने दिया धक्का

लेखन गजेंद्र 11:58 am Jul 02, 202611:58 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट के सामने कहा कि आरोपी सिया गोयल के बयानों के अलावा और कोई प्रत्यक्ष या निर्णायक सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि केतन को खाई में किसने धकेला। पुलिस ने कोर्ट से सिया गोयल का लाई-डिटेक्टर (पॉलीग्राफ) परीक्षण कराने की अनुमति मांगी है।