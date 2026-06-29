पुणे कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार और हत्या के 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई

पुणे कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार-हत्या के 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई

लेखन गजेंद्र 02:47 pm Jun 29, 202602:47 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पुणे की विशेष कोर्ट ने सोमवार को एक 3 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में 65 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एसआर सलुंखे ने हत्या, बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के एक प्रावधान के तहत अपराध के 60 दिनों से भी कम समय के भीतर यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना कि यह मामला "दुर्लभतम" श्रेणी में आता है।