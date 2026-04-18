पूर्व क्रिकेटर पुलकित शर्मा का आरोप- पंजाब में रजिस्ट्री के लिए 28 अफसरों को दी रिश्वत
राष्ट्रीय स्तर के पूर्व क्रिकेटर पुलकित शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्होंने पंजाब की जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर अपनी एक परेशान कर देने वाली कहानी साझा की है। शर्मा का कहना है कि उनके सभी दस्तावेज़ पूरे और सही थे, फिर भी अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाने के लिए उन्हें 28 से ज़्यादा अफसरों को रिश्वत देनी पड़ी। उनकी यह कहानी सुनकर कई लोगों ने अपनी ऐसी ही मुश्किलों के बारे में बताया, जिससे एक बहस छिड़ गई है कि क्या रिश्वत देना वाकई इतना ज़रूरी हो गया है।
शर्मा ने पंजाब में रजिस्ट्री भ्रष्टाचार को सिस्टम की बीमारी बताया
पुलकित शर्मा ने बताया कि कैसे रजिस्ट्री के हर कदम पर रिश्वत की उम्मीद की जाती है। दलालों, बिचौलियों और अफसरों तक, हर कोई काम तब तक रोक देता है, जब तक उन्हें पैसा न मिल जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सिर्फ़ एक अफसर या किसी एक विभाग का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या है। कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि इस तरह की परेशानियाँ NRI जैसे लोगों को यहाँ निवेश करने से हतोत्साहित करती हैं, जो सिर्फ़ ईमानदारी से अपना काम करवाना चाहते हैं।