सरकार ने वाहनों के PUC सर्टिफिकेट नियमों में बदलाव किया है

अब ज्यादा समय तक चलेंगे BS-VI कारों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र, नियमों में किया बदलाव

क्या है खबर?

सरकार ने 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में बदलाव किया है। इसके तहत, BS-VI वाहनों को रिन्यूअल के लिए अधिक समय मिलेगा, जबकि पुराने वाहनों को बार-बार जांच करानी होगी। नए नियमों के अनुसार, 6 साल तक पुराने निजी BS-VI वाहनों को 3 साल में एक बार PUC सर्टिफिकेट लेना होगा। 6 साल से अधिक और 10 साल तक के पुराने वाहनों को हर साल और इससे पुराने को हर 6 महीने में रिन्यू कराना होगा।