मणिपुर में मासूमों की मौत पर फूटा जनसैलाब; तोंगलोबी धमाके के बाद इंफाल में हिंसा, 5 घायल देश Apr 19, 2026

7 अप्रैल को मणिपुर के तोंगलोबी में हुए बम धमाके में दो छोटे भाई-बहन मारे गए। इसके बाद इंफाल पश्चिम के सागोलबंद इलाके में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोग, खासकर युवा, सरकार पर अपनी जान-माल की हिफाजत न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं और इसी घटना को लेकर उनका गुस्सा भड़क उठा है। गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने धुएं के गोले और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।