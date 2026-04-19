मणिपुर में मासूमों की मौत पर फूटा जनसैलाब; तोंगलोबी धमाके के बाद इंफाल में हिंसा, 5 घायल
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7 अप्रैल को मणिपुर के तोंगलोबी में हुए बम धमाके में दो छोटे भाई-बहन मारे गए। इसके बाद इंफाल पश्चिम के सागोलबंद इलाके में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोग, खासकर युवा, सरकार पर अपनी जान-माल की हिफाजत न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं और इसी घटना को लेकर उनका गुस्सा भड़क उठा है। गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने धुएं के गोले और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
झड़प में कम से कम पांच घायल
इन झड़पों में कम से कम पांच लोग घायल हो गए। इस हमले का शक संदिग्ध उग्रवादियों पर है। मुख्यमंत्री वाई. खेंछंद सिंह ने इसे 'बर्बरतापूर्ण हरकत' करार दिया है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। ये प्रदर्शन मणिपुर में मेइतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच मई 2023 से चले आ रहे तनाव का ही एक हिस्सा हैं। अब तक इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।