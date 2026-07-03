सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना नहीं हो सकता निष्कासन का आधार - बॉम्बे हाई कोर्ट

प्रकरण

क्या है निष्कासन का पूरा मामला?

मुंबई पुलिस द्वारा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के महासचिव और कैंबूर निवासी सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ 2019 और 2024 के बीच 5 मुकदमें दर्ज किए गए थे। चौधरी ने संसदीय चुनाव भी लड़ा था। उनके खिलाफ ये मामले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर दर्ज किए गए थे।