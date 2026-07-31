प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा, 5,000 करोड़ रुपये का भोगपुरम एयरपोर्ट बदलेगा तस्वीर

प्रधानमंत्री सुबह 10:45 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां वे राज्यपाल एस अब्दुल नाजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ नए टर्मिनल का मुआयना करेंगे। इसके बाद, एक जनसभा को संबोधित करने से पहले स्थानीय धिमसा नृत्य की प्रस्तुति भी होगी।

यह एयरपोर्ट 2,203.32 एकड़ जमीन पर बना है। यहां एक बड़ा रनवे है, जहां बड़े विमान भी आसानी से उतर-उड़ सकेंगे। इसके अलावा, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और एक कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है, जो सालाना 25,000 मीट्रिक टन तक माल संभाल सकता है।

अपने पहले चरण में ही यह हर साल 60 लाख यात्रियों को सेवाएं दे पाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग से जुड़े नए रोजगार के मौके पैदा होंगे, साथ ही लोगों का सफर भी काफी सुविधाजनक हो जाएगा।