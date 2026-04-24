बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 91.91 प्रतिशत मतदान: हुगली से प्रधानमंत्री का इशारा, क्या पलटेगी सियासी बाजी?

बंगाल में 91.91 प्रतिशत मतदान पर पार्टियों की प्रतिक्रियाएं

प्रधानमंत्री ने यह नदी यात्रा ऐसे समय की है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के पहले चरण में रिकॉर्ड 91.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया।

भाजपा इस भारी मतदान को जनता की बदलाव की चाहत का संकेत मान रही है। वहीं, TMC का दावा है कि वह ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब सभी की नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि क्या बंगाल में वाकई कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा।