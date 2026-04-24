बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 91.91 प्रतिशत मतदान: हुगली से प्रधानमंत्री का इशारा, क्या पलटेगी सियासी बाजी?
देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की हुगली नदी में नाव से सैर की। इस दौरान उन्होंने विद्यासागर सेतु की पृष्ठभूमि में अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और स्थानीय नाविकों के साथ-साथ सुबह सैर करने वाले लोगों से भी मुलाकात की।
बंगाल में 91.91 प्रतिशत मतदान पर पार्टियों की प्रतिक्रियाएं
प्रधानमंत्री ने यह नदी यात्रा ऐसे समय की है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के पहले चरण में रिकॉर्ड 91.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया।
भाजपा इस भारी मतदान को जनता की बदलाव की चाहत का संकेत मान रही है। वहीं, TMC का दावा है कि वह ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब सभी की नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि क्या बंगाल में वाकई कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा।