प्रधानमंत्री मोदी ने हेग में खोला 2014 की चुनावी जीत का किस्सा, जानिए क्या कहा
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हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 16 मई 2014 की उस तारीख को याद किया। उस दिन उनकी पार्टी की शानदार जीत ने भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया था। उन्होंने इसे एक बड़ा मोड़ बताया, जब देश को 30 सालों बाद पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाता समर्थन को सबसे बड़ी संपत्ति बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर बात की, जिसमें 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने जनता के समर्थन को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बताया। नीदरलैंड का यह पड़ाव उनके पांच देशों के दौरे का हिस्सा है। यह दौरा संयुक्त अरब अमीरात से शुरू हुआ था और अब प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे।