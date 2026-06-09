प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है

प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर से की बात, जानिए दोनों के बीच क्या हुई चर्चा

लेखन भारत शर्मा 07:20 pm Jun 09, 202607:20 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (9 जून) को कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा की। यह वार्ता गत 3 जून को कुवैत हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत होने के कुछ दिनों बाद हुई है। उस हमले में हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए थे।ट्रंप ने क्या दिया था बयान?