प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य-पूर्व संकट पर की उच्च स्तरीय बैठक, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य-पूर्व संकट के बीच रविवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। यह समीक्षा ऐसे समय में हुई है जब मध्य-पूर्व संकट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहा है। बैठक का उद्देश्य देश में तेल, गैस, खाद समेत सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना है।

मौजूदगी बैठक में मौजूद रहे ये मंत्री और अधिकारी इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिहं पुरी, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री और अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति के साथ संकट से निपटने की अपनी तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया।

प्रयास मध्य-पूर्व संकट पर पहले से ही तैयारी कर रही है सरकार मध्य-पूर्व संकट के बीच सरकार तेल, गैस, खाद की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए पहले से ही सक्रिय कदम उठा रही है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य-पूर्व तनाव से उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट को राष्ट्रीय चरित्र की एक महत्वपूर्ण परीक्षा बताते हुए शांति, धैर्य और जन जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया देने के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी जोर दिया था।

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कदम प्रधानमंत्री मोदी ने दी सरकार के प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों को कैसे दूर किया जाए।' 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर हमले किए हैं।

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