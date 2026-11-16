प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी छठ पूजा की शुभकामनाएं

उषा अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व छठ, प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं

लेखन भारत शर्मा 10:22 am Nov 16, 202610:22 am

क्या है खबर?

चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सोमवार को उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और व्रतियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस त्योहार को पक्के इरादे और आध्यात्मिक भक्ति का अद्भुत संगम बताया। देशभर के छठ घाटों, नदियों और तालाबों के किनारे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की गई।