उषा अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व छठ, प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं
क्या है खबर?
चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सोमवार को उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और व्रतियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस त्योहार को पक्के इरादे और आध्यात्मिक भक्ति का अद्भुत संगम बताया। देशभर के छठ घाटों, नदियों और तालाबों के किनारे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की गई।
शुभकामना
प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह दी शुभकामनाएं?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान का आज समापन हो गया। प्रकृति को समर्पित इस दिव्य पर्व में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला।'
उन्होंने देशवासियों के कल्याण की कामना करते हुए लिखा, 'मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि वे व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ-साथ देशभर के मेरे सभी परिवारजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें।'
पूजा
बिहार में भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने की पूजा
छठ महापर्व के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों के प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने भी घाटों पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा-अर्चना की।
बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिर पर पूजा का 'दौरा' लेकर घाट पर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी दीपमाला ने छठ के अनुष्ठान पूरे किए।
इसी तरह मुंगेर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घाट पर जाकर सुबह का अर्घ्य दिया और सूर्य देव की आराधना की।
अन्य
अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने की छठ पूजा
छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी पत्नी के साथ छठ उत्सव में भाग लिया और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित भीम सरोवर में सुबह का अर्घ्य दिया।
दूसरी ओर दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अलग-अलग घाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर पर्व के समापन अनुष्ठानों में हिस्सा लिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की छठ पूजा का वीडियो
#WATCH | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta performs Chhath Puja rituals at ITO Ghat on the final day of the festival. pic.twitter.com/5bGZmXVQup— ANI (@ANI) November 16, 2026
महत्व
उषा अर्घ्य और 36 घंटे के निर्जला व्रत
रविवार शाम डूबते सूर्य को 'संध्या अर्घ्य' देने के बाद सोमवार तड़के श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।
यह अनुष्ठान नई सुबह के स्वागत और जीवनदायी सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है।
36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत के बाद व्रतियों ने पानी में खड़े होकर सूर्य की पहली किरणों को जल और दूध से अर्घ्य दिया।
घाटों पर पारंपरिक छठ गीतों के बीच परिवार के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना की गई।