राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने को मंजूरी दी, दूसरा राज्य बना

गुजरात में विपक्ष ने इस कानून को 'मुस्लिम विरोधी' करार दिया था और आरोप लगाया कि सरकार ने इसे चुनावी लाभ के लिए पारित किया है।

विपक्ष का कहना था कि विधेयक केवल सांप्रदायिक मुद्दों को संबोधित करता है और सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों की पूर्ति करता है।

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर से निपटने के लिए इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया है।