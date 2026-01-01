राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू औऱ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी

लेखन गजेंद्र 10:15 am Jan 01, 202610:15 am

क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को नव वर्ष की बधाई दी और खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर संदेश में लिखा कि नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर भी है। उन्होंने सभी के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए सशक्त और उज्ज्वल भारत के निर्माण के संकल्प को नव ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना की।