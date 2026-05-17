राष्ट्रपति का बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जजों की संख्या, लाखों लंबित मामलों को मिलेगी रफ्तार

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की मांग पर बढ़ी जजों की संख्या

यह फैसला इस साल की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की औपचारिक अपील के बाद लिया गया है। इससे पहले साल 2019 में जजों की संख्या बढ़ाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश कांत के कार्यकाल के दौरान करीब 10 पद खाली होने की संभावना है। इसके साथ ही, 2 जज जून में रिटायर हो रहे हैं, जिससे नई नियुक्तियों की जरूरत और बढ़ गई है। मुख्य न्यायाधीश कांत का कार्यकाल 2027 की शुरुआत तक है, ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां करने पर खास जोर रहेगा।