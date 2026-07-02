कच्चे तेल की कीमत घटी, लेकिन क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? हरदीप पुरी का जवाब
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने और होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से गुरुवार को प्रेस कॉफ्रेंस में इसी से संबंधित सवाल किया गया तो उन्होंने साफतौर पर कोई जवाब न देते हुए कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनियां अभी महंगे दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल का उपयोग कर रही हैं।
जवाब
क्या बोले हरदीप पुरी?
पुरी ने कहा, "कीमतें कुछ महीने पहले खरीदे गए माल के आधार पर तय की गई हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है, तो हम इस पर दोबारा विचार करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन कंपनियां अभी भी पश्चिम एशिया संकट के चरम के समय खरीदे गए कच्चे तेल से पेट्रोल-डीजल बना रही हैं, यही कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट के बाद भी खुदरा ईंधन की कीमतें नहीं गिरीं।
बयान
पुरी बोले- भारत में कम हुई दामों में वृद्धि
पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद भारत में खुदरा ईंधन की कीमतों में 7.50 रुपये प्रति लीटर की संचयी वृद्धि देखने को मिली है, जबकि पुरी ने इसे कम बताया। पुरी ने 22-26 जून के बीच कीमतों की तुलना करते हुए कहा कि भारत में पेट्रोल की कीमत 5 प्रतिशत, जबकि फ्रांस, जर्मनी और इटली में क्रमश: 17.74, 19.05 और 18.39 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान में 39.77, श्रीलंका में 36.66, नेपाल में 20.3 और बांग्लादेश में 42.69 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई।
तेल
120 से घटकर 70 डॉलर प्रति बैरल पर आया कच्चा तेल
अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 120 डॉलर (करीब 11,430 रुपये) प्रति बैरल तक बढ़ गईं थी। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम और एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद, वैश्विक कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर (करीब 6,660 रुपये) प्रति बैरल तक गिर गई हैं। यह करीब 50 प्रतिशत की कटौती है। फिर भी भारत में तेल के दाम नहीं गिर रहे हैं।
कटौती
नेपाल और पाकिस्तान ने घटा दिया पेट्रोल-डीजल का दाम
ईंधन संकट होने पर भारत समेत उसके पड़ोसी देशों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए थे, लेकिन युद्धविराम होने के बाद उन्होंने दाम घटाना शुरू कर दिया है। नेपाल ने 20-30 रुपये, पाकिस्तान ने 65-75 रुपये और ब्राजील ने 3 प्रतिशत दाम घटाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंपनियों से दाम घटाने को कहा है। भारत में रूसी कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने 7,000 से अधिक स्टेशनों पर पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर घटाया है।