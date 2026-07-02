कच्चे तेल की कीमत घटी, लेकिन क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? हरदीप पुरी का जवाब

जवाब

क्या बोले हरदीप पुरी?

पुरी ने कहा, "कीमतें कुछ महीने पहले खरीदे गए माल के आधार पर तय की गई हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है, तो हम इस पर दोबारा विचार करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन कंपनियां अभी भी पश्चिम एशिया संकट के चरम के समय खरीदे गए कच्चे तेल से पेट्रोल-डीजल बना रही हैं, यही कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट के बाद भी खुदरा ईंधन की कीमतें नहीं गिरीं।