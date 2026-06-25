तमिलनाडु: पूर्व मंत्री की विजय-त्रिशा पर टिप्पणी पड़ी भारी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

राधाकृष्णन की टिप्पणी, मुख्यमंत्री विजय ने शासन का बचाव किया

दरअसल, राधाकृष्णन ने टिप्पणी की थी, "मुख्यमंत्री इस बात को लेकर परेशान हैं कि वह अभिनेत्री के घर पर खुशी-खुशी वक्त बिताने से लेकर अब खुद को फंसा और घिरा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं।"

उनकी इस टिप्पणी के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया। इस बीच, मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में विधानसभा में राज्य से जुड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपनी पार्टी को केवल 'अभिनेताओं की पार्टी' कहे जाने को गलत बताया और साफ किया कि उनकी सरकार राजनीतिक दिखावे में नहीं, बल्कि शासन पर ध्यान देगी।