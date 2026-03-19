प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, ओमान-मलेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात की

मोदी ने फ्रांस, ओमान-मलेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, मध्य-पूर्व में तनाव कम करने पर जोर

लेखन गजेंद्र 05:27 pm Mar 19, 202605:27 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच गुरुवार को फ्रांस, मलेशिया और ओमान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की और मामले पर चिंता जताई। उन्होंने तीनों देशों के प्रमुखों से बात करते हुए तनाव को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस मौके पर उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को ईद और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को 'हरि राया ऐदिलफ़ित्री' त्योहार की शुभकामनाएं दीं।