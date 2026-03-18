प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की, जानिए ईरानी हमलों पर क्या कहा

बयान

मोदी ने क्राउन प्रिंस से क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद एक्स पर लिखा, 'कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से बात की और ईद के त्योहार पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंताएं साझा कीं। कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत द्वारा की गई निंदा को हमने फिर से दोहराया। होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'