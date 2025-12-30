प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया

निधन

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी।'