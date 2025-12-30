प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख जिया के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए लिखा कि भारत के बांग्लादेश के साथ संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि जिया की सोच और विरासत भारत-बांग्लादेश की साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी।
निधन
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी।'
शोक
बांग्लादेश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक
जिया के निधन पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। जिया का निधन मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका के अस्पताल में हुआ है। वह पिछले काफी समय से बीमार थीं। उनको लंदन ले जाना था, लेकिन हालत नाजुक होने से डॉक्टरों ने इजाजत नहीं दी। जिया को राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा।