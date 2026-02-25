प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे इजरायल, नेतन्याहू ने अपनी पत्नी के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत किया

कार्यक्रम

प्रधानमंत्री की यात्रा का पूरा विवरण

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इजरायली संसद (नेसेट) को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे प्रौद्योगिकी-नवाचार प्रदर्शनी में जाएंगे और नेतन्याहू के साथ निजी रात्रिभोज में शामिल होंगे। गुरुवार को मोदी 60 लाख यहूदियों की याद में बने वाशेम स्मारक का दौरा करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। गुरुवार को मोदी भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे।