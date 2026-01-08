प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी तस्वीरें साझा कर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरूआत की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व के शुरूआत की घोषणा की। मंदिर पर हुए विदेशी आक्रमण के 1,000 साल पूरे होने पर मोदी ने कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें वर्ष 2001 के कार्यक्रम की यादें शामिल हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वे सोमनाथ मंदिर जा चुके हैं तो उससे जुड़ी तस्वीरें #SomnathSwabhimanParv के साथ साझा कर सकते हैं।

बयान हमले हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके- मोदी मोदी ने एक्स पर लिखा, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार-बार पुनरोद्धार होता रहा। ये अवसर, उन सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने सिद्धांतों-मूल्यों से समझौता नहीं किया।'

याद 2001 का वर्ष याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर, 2001 का दिन याद करते हुए लिखा कि उस साल 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 साल होने का उत्सव मनाया गया था। मोदी ने लिखा कि 1951 में का ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में हुआ था। उन्होंने 2001 के इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री आडवाणी की तस्वीरे भी साझा की हैं।

ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की तस्वीरें मैं 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी आपसे साझा कर रहा हूं। यह वो साल था, जब हमने 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था। 1951 में वो ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की… pic.twitter.com/pA8ob5jgE5 — Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2026

